Alertan sobre falsificación de apostillas: así puedes verificar si tu documento es auténtico

Ante posibles casos de falsificación y estafas relacionadas con documentos oficiales, autoridades recomendaron a la población verificar siempre la autenticidad de cualquier apostilla electrónica emitida en Bolivia antes de realizar trámites nacionales o internacionales.

Actualmente, las apostillas bolivianas se emiten en formato digital o electrónico y cuentan con distintos mecanismos de validación que permiten comprobar si el documento es auténtico.

¿Cómo verificar una apostilla electrónica?

La forma más segura es ingresar a la plataforma oficial de Apostilla Electrónica de la Cancillería y seguir estos pasos:

Entrar al portal oficial de Apostilla electrónica. Dirigirse a la sección “VERIFICAR”. Introducir los datos exactos del documento:

Fecha de emisión de la apostilla

Número de apostilla

Código de seguridad

Si el documento es válido, el sistema mostrará automáticamente el archivo PDF con la firma digital correspondiente.

Otras formas de validación

Las autoridades también recordaron que la autenticidad puede confirmarse mediante:

El enlace oficial recibido por correo electrónico,

El código QR incorporado en el documento,

Verificando las firmas digitales desde Adobe Acrobat.

Para este último método, basta con abrir el archivo PDF y revisar que las firmas electrónicas aparezcan como válidas dentro del sistema de certificación digital.

Recomendación oficial

La Cancillería pidió a la población verificar cualquier apostilla antes de entregar documentación personal, realizar viajes, estudios, trámites migratorios o gestiones legales.

El objetivo es evitar fraudes, documentos adulterados o posibles estafas relacionadas con servicios falsos de apostillado.

Además, se recordó que toda validación debe realizarse únicamente mediante plataformas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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