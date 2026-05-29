Alertan sobre falsificación de apostillas: así puedes verificar si tu documento es auténtico

La Cancillería de Bolivia recordó a la población que todas las apostillas emitidas actualmente son electrónicas y pueden verificarse de manera rápida mediante códigos QR, plataformas oficiales y firmas digitales.
29/05/2026 12:24
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Ante posibles casos de falsificación y estafas relacionadas con documentos oficiales, autoridades recomendaron a la población verificar siempre la autenticidad de cualquier apostilla electrónica emitida en Bolivia antes de realizar trámites nacionales o internacionales.
Actualmente, las apostillas bolivianas se emiten en formato digital o electrónico y cuentan con distintos mecanismos de validación que permiten comprobar si el documento es auténtico.
¿Cómo verificar una apostilla electrónica?
La forma más segura es ingresar a la plataforma oficial de Apostilla Electrónica de la Cancillería y seguir estos pasos:
Entrar al portal oficial de Apostilla electrónica.
Dirigirse a la sección “VERIFICAR”.
Introducir los datos exactos del documento:
Fecha de emisión de la apostilla
Número de apostilla
Código de seguridad
Otras formas de validación
Las autoridades también recordaron que la autenticidad puede confirmarse mediante:
El enlace oficial recibido por correo electrónico,
El código QR incorporado en el documento,
Verificando las firmas digitales desde Adobe Acrobat.
Para este último método, basta con abrir el archivo PDF y revisar que las firmas electrónicas aparezcan como válidas dentro del sistema de certificación digital.
Recomendación oficial
La Cancillería pidió a la población verificar cualquier apostilla antes de entregar documentación personal, realizar viajes, estudios, trámites migratorios o gestiones legales.
El objetivo es evitar fraudes, documentos adulterados o posibles estafas relacionadas con servicios falsos de apostillado.
Además, se recordó que toda validación debe realizarse únicamente mediante plataformas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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