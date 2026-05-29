Fue a buscar trabajo y terminó llorando: “Para ellos soy un enfermo”

Un video cargado de dolor, impotencia y frustración se volvió viral en TikTok y abrió un fuerte debate en redes sociales sobre la discriminación laboral hacia personas con antecedentes médicos.

El protagonista es Juan Valencia, un joven colombiano identificado en TikTok como @juansevalencia, quien rompió en llanto al denunciar que, pese a sentirse saludable y tener experiencia laboral, no logra conseguir empleo debido a la cicatriz que le dejó un marcapasos en el pecho.

“¿Ustedes me ven enfermo? Para estos lugares y para sus médicos, yo soy un enfermo que no puede caminar y que a duras penas está respirando”, expresó con la voz quebrada.

Según contó, la situación se ha repetido durante años. Asegura que logra avanzar en entrevistas laborales, pero que todo cambia cuando llega el momento de los exámenes médicos ocupacionales.

“Cada vez que me mandaban a exámenes médicos, no pasaba”, relató.

Valencia explicó que cuando tenía 18 años fue sometido a una cirugía cardíaca preventiva y le implantaron un marcapasos. Sin embargo, tiempo después los médicos determinaron que el dispositivo ya no era necesario y que podía continuar su vida con normalidad.

“Después de esos seis meses, el doctor me dijo que yo era asintomático, que no necesitaba mi marcapasos para vivir. Han pasado seis años y sigo aquí, vivo y con fuerzas”, afirmó.

El joven también contó que, pese a esa condición médica, ha trabajado durante años en diferentes oficios físicos y deportivos.

“He sido técnico de cocina, entrenador deportivo, he dado clases de TRX, clases de pilates, he bulteado, he hecho un poco de cosas”, sostuvo.

Pero la parte más conmovedora del video llegó cuando habló del impacto emocional que le genera sentirse rechazado constantemente.

“Eso es muy bravo, muchachos. Uno busca trabajo, uno intenta ganarse la papita, pero hay lugares que no lo aceptan a uno”, dijo mientras lloraba frente a la cámara.

Su testimonio rápidamente se viralizó y provocó cientos de reacciones de usuarios que afirmaron haber vivido experiencias similares relacionadas con enfermedades, discapacidades o antecedentes médicos.

¿Qué dicen las normas en Colombia?

De acuerdo con la Resolución 2346 de 2007 del entonces Ministerio de Protección Social, los exámenes médicos preocupacionales tienen el objetivo de determinar si una persona puede desempeñar un cargo sin poner en riesgo su salud o seguridad.

Estas evaluaciones buscan identificar si alguna condición preexistente podría agravarse por las funciones laborales o los riesgos asociados al puesto.

Sin embargo, especialistas recuerdan que existen límites frente a la información médica que puede solicitarse o divulgarse.

Según explican expertos citados por el portal ‘El Empleo’, las empresas no deberían acceder al historial clínico detallado de los trabajadores, sino únicamente conocer si el aspirante es apto o no para el cargo y cuáles son las recomendaciones médicas necesarias.

Además, advierten que los exámenes ocupacionales no deben convertirse en herramientas de discriminación.

Expertos señalan que solo en casos donde exista un riesgo real para la seguridad o para el desempeño específico del trabajo podría justificarse la no contratación de un candidato.

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