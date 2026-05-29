Lula rechaza decisión de EEUU sobre bandas criminales y defiende soberanía de Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó este viernes la decisión de Estados Unidos de declarar como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, y advirtió que su país no aceptará injerencias externas ni ser tratado “como una republiqueta”.

“No aceptamos ser tratados como niños, como una republiqueta”, afirmó Lula durante un acto de inauguración de una planta de fertilizantes en el municipio de Laranjeiras, en el noreste brasileño.

El mandatario también arremetió contra su rival político, Flávio Bolsonaro, a quien acusó de “traicionar a la patria” tras su visita a Washington, donde sostuvo reuniones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

La reacción de Lula surge luego de que el Gobierno estadounidense oficializara la inclusión del PCC y del Comando Vermelho en su lista de organizaciones terroristas, una medida que, según Brasil, podría afectar la cooperación bilateral en seguridad y combate al crimen organizado.

Durante su discurso, Lula reconoció que ambas bandas criminales “son terroristas” para las poblaciones que viven en las periferias urbanas brasileñas, debido a la violencia que ejercen. Sin embargo, sostuvo que Brasil enfrenta a estas organizaciones con sus propias leyes e instituciones.

Asimismo, el mandatario aseguró que acepta la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, aunque desafió a Estados Unidos a extraditar a líderes criminales brasileños que, según afirmó, residen en Miami.

En paralelo, el Gobierno brasileño emitió un comunicado oficial en el que expresó su rechazo a cualquier medida unilateral extranjera que pueda ser utilizada como argumento para vulnerar la soberanía del país.

“Cualquier colaboración internacional para el combate a las facciones es bienvenida. Pero no aceptamos el uso de medidas arbitrarias procedentes del extranjero como pretexto para atacar nuestra soberanía y nuestra economía”, señala el documento.

El comunicado también advierte que la decisión de Washington podría debilitar los mecanismos de cooperación e intercambio de información entre las fuerzas de seguridad de ambos países y generar impactos sobre el sistema financiero brasileño, incluido el sistema de pagos PIX impulsado por el Banco Central de Brasil.

“La soberanía nacional no es negociable. Brasil rechaza cualquier forma de injerencia externa en sus asuntos internos”, concluye la nota oficial.

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