¿La “técnica de Albertina”? Mercury noquea con los consejos de la boliviana

Nadie lo esperaba, pero ocurrió. Aaron Mercury protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al vencer por nocaut a Mario Bautista en el primer asalto, durante el evento Supernova Génesis 2026.

El combate, realizado en la Arena Ciudad de México, terminó de forma rápida e inesperada, consolidando a Mercury como una de las figuras más destacadas de la velada.

Pero más allá del resultado, lo que encendió las redes fue el origen de su estrategia. Días antes, el mexicano había recibido un consejo de la influencer boliviana Albertina Sacaca, quien le mostró una peculiar técnica que terminó aplicando en el ring.

Desde el inicio, Mercury salió con una postura ofensiva, buscando imponer condiciones. La intensidad del combate no tardó en escalar, y en cuestión de minutos logró conectar los golpes que definieron la pelea sin necesidad de llegar a las tarjetas.

El nocaut fue contundente… y también viral.

Ahora, la conversación se traslada a redes sociales, donde usuarios debaten si se trató de una simple coincidencia, una estrategia válida o un fenómeno más del cruce entre el entretenimiento digital y el deporte.

Lo cierto es que, con técnica o sin ella, Mercury logró lo más difícil: ganar… y hacer que todos hablen de ello.

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