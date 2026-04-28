“Cosas que nunca vas a ver en Bolivia”: video en TikTok divide opiniones

Un video publicado en TikTok desató una ola de reacciones en redes sociales. La creadora de contenido Guadalupe Flores se volvió tendencia tras compartir un mensaje sobre la comunidad afroboliviana que no pasó desapercibido.

En su publicación, la tiktoker menciona situaciones que, según su percepción, “nunca se ven en Bolivia” vinculadas a personas afrobolivianas, generando tanto apoyo como críticas entre los usuarios.

Flores, originaria de la comunidad de Cala Cala, en Coripata, suele compartir contenido relacionado con la cultura afroboliviana y la vida cotidiana en la región de Los Yungas. En poco tiempo, una de sus publicaciones alcanzó cerca de un millón de “me gusta”, evidenciando el alto alcance de su contenido.

El video, sin embargo, abrió un debate en redes: mientras algunos usuarios consideran que busca visibilizar aspectos positivos de la comunidad, otros señalan que sus afirmaciones pueden caer en generalizaciones o estereotipos.

La discusión se ha extendido en distintas plataformas, reflejando cómo el contenido digital puede generar conversación sobre identidad, cultura y representación en el país.

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