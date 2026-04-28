Las imágenes son crudas y difíciles de ignorar. Nuevos videos captados dentro del tren de Iryo accidentado en Adamuz revelan, segundo a segundo, cómo se vivió la tragedia desde el interior de los vagones.

En los registros se observa el instante en que el tren comienza a sacudirse violentamente. Los pasajeros son sorprendidos por un fuerte zarandeo que en cuestión de segundos se convierte en caos: objetos que caen, gritos y una sensación de pérdida total de control.

Segundos después, el impacto. El convoy descarrila y colisiona con un tren de Renfe, en una secuencia que hoy permite reconstruir uno de los momentos más críticos del siniestro ocurrido el 18 de enero de 2026.

De acuerdo con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la causa del accidente fue la rotura de un carril, lo que provocó el descarrilamiento inicial. El informe descarta fallos técnicos en los trenes involucrados.

Las imágenes, obtenidas de sistemas internos y cajas negras, han sido clave para entender lo ocurrido: muestran no solo el momento del accidente, sino también la intensidad del impacto que dejó 46 personas fallecidas y numerosos heridos.

Entre las víctimas se encontraban los periodistas María Claus y Óscar Toro, en una tragedia que marcó profundamente al país.

Mientras continúan las investigaciones, estos registros se convierten en una pieza fundamental para esclarecer los hechos… y en un testimonio visual que revive, con crudeza, los segundos en los que todo cambió.

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