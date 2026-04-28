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Un toro fuera de control arremete contra un coche y desata el pánico en plena calle

Las imágenes muestran el momento exacto en el que el animal embiste con violencia un coche y una estructura de protección, generando segundos de tensión extrema.

Red Uno de Bolivia

28/04/2026 10:05

Un toro fuera de control desata el pánico en plena calle. Imagen captura.
España

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Las imágenes hablan por sí solas. Un toro visiblemente alterado protagonizó una escena de alta tensión durante los encierros en Tendilla, dejando momentos que han impactado a miles en redes sociales.

En el video se observa cómo el animal arremete con una fuerza descomunal contra un coche estacionado, sacudiéndolo con violencia. Segundos después, dirige su ataque hacia una talanquera que protegía la puerta de una vivienda, golpeándola repetidamente hasta desatar el caos en el lugar.

La potencia del impacto y la agresividad del toro generan una sensación de peligro constante, mientras quienes presencian la escena buscan resguardarse.

El hecho ocurrió durante las tradicionales fiestas del municipio y rápidamente se viralizó por la crudeza de las imágenes, que muestran la intensidad de un encierro que se salió de control.

Una secuencia breve, pero contundente, que deja en evidencia la fuerza impredecible de estos animales y el riesgo que implican este tipo de celebraciones.

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