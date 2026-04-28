De Colombia a la India: millonario propone rescatar a los hipopótamos de Pablo Escobar

Un nuevo capítulo se abre en la historia de los hipopótamos asociados al legado del narcotraficante Pablo Escobar. Esta vez, la polémica cruza continentes.

Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, ofreció acoger a 80 de estos animales en India con el objetivo de evitar su sacrificio, una medida que las autoridades colombianas evalúan ante el impacto ambiental que generan.

A través de un comunicado, Ambani solicitó formalmente al gobierno colombiano suspender la eutanasia de los ejemplares y, en su lugar, permitir su traslado a Vantara, un gigantesco centro de conservación ubicado en el estado de Guyarat.

El complejo, considerado uno de los mayores del mundo en su tipo, alberga cientos de especies, incluyendo elefantes, grandes felinos y reptiles. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por parte de expertos, quienes advierten sobre la gran cantidad de animales y la importación de especies vulnerables.

La historia de estos hipopótamos se remonta a la década de 1980, cuando Escobar introdujo cuatro ejemplares africanos en Colombia. Tras su muerte en 1993, los animales escaparon y se establecieron en la cuenca del río Magdalena, donde se reprodujeron sin control.

Actualmente, se estima que hay cerca de 200 hipopótamos en libertad. Sin medidas de control, la cifra podría ascender a 500 para el año 2030, según datos oficiales.

Las autoridades han considerado diversas alternativas —desde la esterilización hasta el traslado—, pero los altos costos y las dificultades logísticas han complicado su implementación. En ese contexto, el sacrificio de algunos ejemplares fue autorizado, una decisión que ha generado rechazo entre grupos animalistas.

Ambani aseguró que su propuesta incluye un plan detallado de captura, traslado con apoyo veterinario y la creación de un entorno adecuado para los animales.

“Estos hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni las circunstancias que enfrentan”, señaló.

No obstante, el debate sigue abierto. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, advirtió recientemente sobre problemas genéticos en la población debido a la endogamia, lo que ha dificultado su reubicación en otros países.

Entre la urgencia ambiental y la presión de organizaciones defensoras de animales, el futuro de los llamados “hipopótamos de Escobar” continúa siendo incierto, ahora con una propuesta internacional que añade una nueva capa de polémica.

Mira la programación en Red Uno Play