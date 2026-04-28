Duelo inolvidable: dos gigantes en escena y una despedida que duele

Finalmente llegó el momento más esperado en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Kevin Córdova y Jonatan Peñaranda se enfrentaron cara a cara en un duelo cargado de emoción, talento y entrega total.

Ambos interpretaron “Dígale”, de David Bisbal, en una versión de balada pop que logró conectar de inmediato con el público y el jurado. La presentación desató una ovación generalizada y dejó claro el alto nivel de la competencia.

Tito Larenti destacó la calidad del enfrentamiento y felicitó a ambos participantes.

“Aunque sabemos que uno se va a ir, estos son los duelos que quiero escuchar. Me gusta cada uno en su estilo. Felicitaciones”, expresó.

Marco Veizaga, por su parte, calificó el momento como inolvidable.

“Esto se ha convertido en algo memorable. Fue una batalla de dos caballeros que entregaron el alma. Ustedes son dos gigantes, están listos y van a llegar lejos”, afirmó.

En la misma línea, Diego Ríos aseguró que fue un privilegio presenciar la presentación.

“Escucharlos es excepcional. Cada uno, en su estilo, demostró un talento espectacular. Tienen un camino muy largo”, señaló.

Alenir Echeverría, visiblemente conmovida, se puso de pie entre lágrimas para aplaudir, reconociendo el nivel indiscutible que ambos artistas mostraron sobre el escenario.

Minutos después llegó el momento más tenso de la noche: la decisión final. Con una votación dividida, el jurado evaluó la identidad vocal, la puesta en escena y la evolución de cada participante.

“Ha sido muy difícil. Queda claro que quien se va esta noche es un grande de la música. La decisión fue dividida, pero hemos priorizado varios aspectos. Quien abandona la competencia es Kevin Córdova”, anunció Alenir, con evidente emoción.

Entre aplausos y muestras de cariño, Kevin se despidió agradeciendo la experiencia y el apoyo recibido.

“Estoy feliz por mi familia que está aquí. Gracias mamá, papá, a mi amor, a mis profesores y al jurado. Aprendí mucho. Esto continúa, Kevin sigue para adelante”, dijo, cerrando su paso por el programa con la frente en alto.

Duelo inolvidable: dos gigantes en escena y una despedida que duele

Una noche que quedará marcada por el talento, la sensibilidad y un duelo que, sin duda, será difícil de olvidar.

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