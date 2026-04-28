Jonatan hizo historia: una interpretación que quebró al jurado

El escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces volvió a cargarse de emoción con la segunda presentación de la gala de eliminación. Jonatan Peñaranda, representante de La Paz e integrante del equipo de Lilibeth Temo, asumió el desafío con una interpretación que dejó huella.

El participante eligió “Zamba para olvidar”, de Daniel Toro y Julio Montaña, llevándola a una versión de folclore andino que envolvió al público en una atmósfera profunda y conmovedora. Desde los primeros acordes, la presentación marcó un antes y un después en la noche.

Alenir Echeverría, visiblemente emocionada hasta las lágrimas, no ocultó su impacto.

“Es una zamba argentina clásica, tremendamente hermosa. Estoy encantada de escuchar estas voces. Ha sido la mejor interpretación de la noche, una puesta en escena espectacular y maravillosa”, expresó.

Tito Larenti también se sumó a los elogios y destacó la capacidad del artista para conectar con la audiencia.

“Aplaudamos a la producción, porque lo que han hecho es digno de ver. Entraste y nos hiciste parte de tu historia, y eso lo logran muy pocos. Fue algo divino, muy lindo. Gracias”, manifestó, conmovido.

Por su parte, Marco Veizaga resaltó la profundidad emocional de la interpretación.

“Estos son los momentos en los que entiendes la magnitud del arte. Lograste abrir el corazón de todos. Es una canción muy importante para mí, y con cada frase generaste un viaje. La versión fue espectacular, con arreglos majestuosos”, señaló.

Finalmente, Diego Ríos valoró la entrega total del participante sobre el escenario.

“Qué difícil y qué increíble verte en acción. No me canso de disfrutar lo que haces y cómo te apoderas de la canción. Fue una presentación de otro nivel”, afirmó.

Al despedirse, Jonatan agradeció al jurado, al público y a su familia, dedicando la interpretación a su hermano, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

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