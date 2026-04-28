¡Ya hay fecha! El álbum de figuritas del Mundial sale a la venta

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a sentirse con fuerza y uno de los clásicos más esperados por los fanáticos ya tiene fecha de lanzamiento: el álbum oficial de figuritas saldrá a la venta desde este jueves 30 de abril en varios países del mundo.

El esperado coleccionable contará con 112 páginas, incluirá a las 48 selecciones participantes y cada sobre traerá siete figuritas. Además, habrá una edición especial de tapa dura dorada, pensada para los seguidores más apasionados.

Más allá del contenido deportivo, llenar el álbum se ha convertido en una tradición que une generaciones. Escuelas, oficinas y plazas vuelven a convertirse en puntos de encuentro para intercambiar repetidas y buscar las más difíciles.

Abrir un sobre y encontrar a las grandes estrellas del fútbol mundial o descubrir nuevas promesas mantiene viva la emoción previa al torneo. Con cada figurita, los hinchas empiezan a palpitar la cuenta regresiva rumbo al Mundial.

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