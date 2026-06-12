Santos FC oficializó este viernes la renovación de contrato del futbolista boliviano Miguel Terceros hasta el 31 de mayo de 2029, poniendo fin a varios meses de incertidumbre sobre el futuro del talentoso mediocampista ofensivo.

El club brasileño confirmó la continuidad del jugador cruceño, conocido como "Miguelito", quien llegó a la institución en 2018 con apenas 14 años y fue promovido al plantel profesional en 2022. Su anterior vínculo finalizaba en 2027, pero el crecimiento mostrado durante la presente temporada convenció a la dirigencia de extender su permanencia.

"Estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta. Llegué aquí siendo muy joven y solo tengo palabras de agradecimiento por todo el cariño que el club me brindó durante estos años. Santos forma parte de mi historia y espero devolver ese cariño dentro de la cancha", expresó el futbolista boliviano tras anunciarse el acuerdo.

En la temporada 2026, Miguel Terceros se ganó la confianza del entrenador Cuca y ha tenido una participación destacada, registrando cinco goles en 20 encuentros. Además, se ha consolidado como una de las principales figuras de la selección boliviana, con nueve tantos en 32 partidos internacionales, siete de ellos en las Eliminatorias mundialistas.

Antes de afianzarse en el primer equipo santista, el boliviano fue cedido a América Mineiro durante 2025, donde sumó experiencia, marcó siete goles y repartió cinco asistencias. Ese crecimiento terminó siendo clave para que regresara al Santos con mayor madurez y se ganara un lugar en el equipo principal.

Con esta renovación, Santos asegura la continuidad de una de sus principales apuestas a futuro y reafirma su política de respaldar a los talentos surgidos de sus divisiones inferiores.

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