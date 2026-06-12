La Red Uno de Bolivia también transmitirá a todo el país el encuentro entre Paraguay y Estados Unidos mediante sus plataformas digitales TikTok y YouTube, ampliando así las opciones para que los aficionados sigan todas las emociones del Mundial 2026.

El compromiso, correspondiente al Grupo D, enfrentará desde las 21:00 a dos selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo. Paraguay, dirigido por Óscar Alfaro, se medirá ante el combinado estadounidense conducido por Mauricio Pochettino, en un duelo que tendrá frente a frente a dos estrategas argentinos.

Sobre el terreno de juego estarán varias de las principales figuras de ambos equipos. La selección paraguaya depositará sus esperanzas en futbolistas como Isidro Pitta y Miguel Almirón, mientras que Estados Unidos contará con jugadores de la talla de Sergiño Dest y Ricardo Pepi.

Los aficionados podrán seguir este atractivo encuentro a través de TikTok, YouTube y la página web reduno.com.bo. Además, el partido también será transmitido por la señal abierta de Red Uno, llevando la pasión del Mundial a todos los rincones del país.

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