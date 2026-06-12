Árbitro somalí quedó fuera del Mundial, pero recibió un inesperado regalo millonario

Lo que debía ser el momento más importante de su carrera terminó convirtiéndose en una historia de controversia, solidaridad y reconocimiento nacional.

El árbitro somalí Omar Artan, elegido por la FIFA para convertirse en el primer colegiado de su país en dirigir partidos de una Copa del Mundo, fue excluido del Mundial 2026 después de ser deportado por las autoridades estadounidenses.

Según los reportes, Artan llegó el 6 de junio al Aeropuerto Internacional de Miami con la documentación requerida y una visa válida. Sin embargo, fue sometido a un prolongado interrogatorio de aproximadamente 11 horas antes de ser declarado inadmisible.

Las autoridades estadounidenses habrían argumentado dificultades en la verificación de antecedentes debido a una aparente confusión de identidad con una persona vinculada al grupo extremista Al Shabab.

De la desilusión al reconocimiento nacional

Tras su deportación a Estambul y posterior regreso a Mogadiscio, el árbitro fue recibido como una figura nacional.

Decenas de aficionados y autoridades se congregaron para darle la bienvenida, destacando su trayectoria y el hecho de haber sido considerado por la FIFA para participar en el torneo más importante del planeta.

El respaldo también llegó desde el sector empresarial.

El regalo de $50.000

El empresario y aspirante presidencial somalí Liban Ahmed Hassan decidió premiar a Artan con un cheque de 50.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 6,5 millones de chelines kenianos.

El gesto fue interpretado como una muestra de apoyo ante la situación que impidió al árbitro cumplir el sueño de representar a Somalia en una Copa del Mundo.

Reconocimiento internacional

Pese al duro golpe que significó quedar fuera del Mundial, la carrera de Omar Artan continúa en ascenso.

El colegiado, que fue distinguido por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) como el mejor árbitro de África en 2025, recibió posteriormente una nueva designación internacional para dirigir la Supercopa de Europa.

La noticia fue celebrada por sus seguidores, quienes consideran que el árbitro aún tiene importantes desafíos por delante en el fútbol mundial.

Una historia que conmueve al continente

La situación de Artan ha generado miles de reacciones en redes sociales y medios internacionales, donde muchos aficionados expresaron su apoyo al árbitro somalí.

Lo que comenzó como una amarga exclusión del Mundial terminó convirtiéndose en una historia de resiliencia, reconocimiento y orgullo nacional para Somalia.

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