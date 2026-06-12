Mapa de transitabilidad: estos son los departamentos afectados por los bloqueos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó este viernes 12 de junio el mapa de transitabilidad del país. Los bloqueos mantienen interrumpida la circulación en seis departamentos, afectando de forma crítica el transporte y la distribución de alimentos, combustible y medicamentos.

Distribución de los bloqueos:

Cochabamba: 30

La Paz: 22

Oruro: 16

Potosí: 14

Chuquisaca: 7

Santa Cruz: 3

Desde el 1 de junio, Cochabamba superó a La Paz como la región con más interrupciones, mostrando que el conflicto sigue escalando. La medida afecta directamente a pasajeros, transporte de carga, abastecimiento de alimentos y el flujo de medicamentos, generando preocupación en la población y autoridades.

En La Paz y El Alto, los bloqueos provocan escasez de insumos básicos, largas filas en estaciones de servicio y mercados, además de retrasos en el transporte público, complicando la vida cotidiana de miles de personas.

La ABC recomienda a los ciudadanos:

Revisar el estado de las carreteras antes de cualquier viaje.

Tomar previsiones para traslados interdepartamentales.

Evitar desplazamientos innecesarios en rutas bloqueadas.

La situación mantiene la tensión social y económica, mientras las autoridades buscan alternativas para restaurar la transitabilidad y garantizar el flujo seguro de personas y mercancías.

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