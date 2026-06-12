Militar retenido por bloqueadores en San Julián recupera su libertad, confirma el ministro de Defensa

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este viernes a través de sus redes sociales que el teniente Wilmer Rudy Chávez Condori, quien había sido retenido por sectores movilizados en el municipio cruceño de San Julián, ya se encuentra en libertad y en buen estado de salud.

“Informo a la población que el Tte. Wilmer Rudy Chávez Condori, militar de las Fuerzas Armadas que fue retenido en San Julián, ya está en libertad y se encuentra bien”, publicó la autoridad.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la madrugada el efectivo fue trasladado hasta la ciudad de San Ignacio de Velasco, donde permanece bajo resguardo institucional. El ministro agradeció el apoyo del Tte. Cnl. Saravia y de la Policía Boliviana por el operativo de traslado.

Justiniano enfatizó además que “ninguna protesta, ningún bloqueo y ningún reclamo justifican la retención, intimidación o interrogatorio por cuenta propia” de militares, policías o cualquier ciudadano, y ratificó que el Gobierno actuará dentro del marco de la ley.

Antecedentes del caso

El hecho se registró en medio de la tensión por los bloqueos en San Julián, donde sectores movilizados retuvieron al efectivo tras ser descubierto tomando fotografías en uno de los puntos de bloqueo sobre la carretera que conecta Santa Cruz con Beni.

Testimonios difundidos desde la zona señalaban que el uniformado se encontraba vestido de civil y fue interceptado por manifestantes, quienes lo trasladaron hacia la plaza principal del municipio y posteriormente a instalaciones de organizaciones sociales que coordinan la medida de presión.

En un video difundido durante su retención, el propio militar afirmó que realizaba labores de observación y negó haber sufrido agresiones físicas.

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