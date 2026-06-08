Defensoría alerta sobre el riesgo de víctimas fatales y llama al diálogo

El jefe nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Defensoría del Pueblo, Marco Loayza, expresó su preocupación por la escalada de violencia registrada durante el fin de semana en San Julián y exhortó a las autoridades a priorizar el diálogo para evitar nuevas confrontaciones.

La autoridad señaló que los hechos ocurridos en esa población evidencian un escenario de alta conflictividad que requiere una intervención coordinada entre las distintas instancias del Estado para reducir las tensiones y proteger la vida de las personas involucradas.

“Se ha visto que es muy difícil que las fuerzas del orden puedan hacer algo efectivamente dado el apoyo de la sociedad civil a la movilización. Romper el bloqueo puede generar más violencia con víctimas fatales por el manejo de armas que tienen estas personas”, manifestó Loayza.

Ante este panorama, recomendó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno coordinar acciones y abordar el conflicto con cautela para evitar que la situación derive en consecuencias más graves.

El representante de la Defensoría sostuvo que la búsqueda de acuerdos a través del diálogo constituye la principal alternativa para restablecer la tranquilidad en la región y encontrar una salida al conflicto.

“Es un camino muy difícil, pero el diálogo es lo único que puede llevar a salir de estos problemas y evitar fallecimientos en las carreteras por los bloqueos, así como hechos de violencia contra las fuerzas policiales”, afirmó.

Las declaraciones se producen después de los enfrentamientos registrados durante un operativo de desbloqueo en San Julián, donde se reportaron personas heridas y episodios de violencia que incrementaron la preocupación de distintas instituciones sobre la evolución del conflicto.

Desde la Defensoría del Pueblo insistieron en la necesidad de privilegiar mecanismos pacíficos de resolución de controversias y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los sectores involucrados.

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