Iglesia Católica pide reconciliación y diálogo para superar los conflictos en Bolivia

Ante el preocupante incremento de la conflictividad social en Bolivia, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió este 8 de junio el comunicado titulado “Reconciliación y diálogo, único camino para superar la crisis”, en el que exhorta a las autoridades, organizaciones sociales y ciudadanía a apostar por el diálogo como la única vía legítima para encontrar soluciones duraderas a la situación que atraviesa el país.

En el documento, la Iglesia Católica expresa su preocupación por el creciente clima de tensión y confrontación social, señalando que la experiencia demuestra que la violencia no resuelve los problemas, sino que los agrava y profundiza las heridas sociales.

Acciones que atentan contra la vida

La institución religiosa remarca que ninguna causa puede justificar acciones que pongan en riesgo la vida humana o atenten contra la dignidad de las personas, por lo que llama a evitar toda forma de violencia, provocación o enfrentamiento.

Asimismo, recuerda que el respeto a la Constitución Política del Estado y al Estado de Derecho constituye un principio fundamental para la convivencia democrática, subrayando que cualquier consideración política o jurídica debe estar subordinada a la protección de la vida humana.

“La vida es el primero de los derechos y el fundamento de todos los demás derechos”, destaca el comunicado.

La Conferencia Episcopal también enfatiza que los derechos humanos pertenecen a todas las personas sin distinción alguna y que ningún ciudadano puede ser ignorado o vulnerado por su condición, origen, pensamiento o posición social.

Familias perjudicadas

En ese marco, la Iglesia expresó su cercanía con las familias afectadas por la incertidumbre y las consecuencias de la crisis, especialmente con quienes enfrentan dificultades para acceder a la atención médica, trabajadores que ven limitadas sus fuentes de ingreso y sectores que viven con preocupación la actual coyuntura.

El comunicado también convoca a las comunidades cristianas y a todas las personas de buena voluntad a promover gestos de reconciliación y a construir una cultura del encuentro que permita recuperar la confianza y la fraternidad entre los bolivianos.

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