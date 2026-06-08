La Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo de La Paz determinó declarar un cuarto intermedio en las movilizaciones que tenía previstas para este lunes, aunque mantendrá vigente el paro indefinido movilizado y el repliegue de vehículos como medidas de presión.

La decisión fue asumida de manera unánime durante una reunión realizada el domingo con la participación de representantes de las distintas federaciones y subfederaciones afiliadas al sector.

A través de un comunicado oficial, los dirigentes explicaron que la suspensión temporal de las movilizaciones responde a la realización de otras marchas y medidas de presión convocadas para la misma jornada por organizaciones y sectores ajenos al transporte.

Intereses políticos externos

Los dirigentes afirmaron que la determinación busca preservar la independencia de sus demandas y evitar que sus movilizaciones sean confundidas o vinculadas con intereses políticos externos.

Pese al cuarto intermedio, la dirigencia ratificó que el sector continúa en estado de movilización permanente y que retomará futuras acciones de protesta bajo convocatoria propia.

Asimismo, convocó a sus afiliados a mantener la unidad y permanecer atentos a las determinaciones que sean comunicadas oficialmente por la federación.

Escasez de combustible

El sector del transporte paceño mantiene sus medidas de presión debido a los problemas de abastecimiento de combustibles que afectan al país. Entre sus principales demandas se encuentran la regularización en la provisión de gasolina y diésel, además de observaciones relacionadas con los efectos de la denominada gasolina desestabilizada en varios motorizados.

Los choferes también cuestionan la falta de respuestas y mecanismos de compensación ante los daños que, según sostienen, habrían sufrido algunos vehículos por el uso de dicho combustible.

La dirigencia no descartó nuevas movilizaciones en los próximos días, dependiendo de la evolución de sus demandas y de las respuestas que puedan recibir por parte de las autoridades nacionales.

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