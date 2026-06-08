Aliste el paraguas y el abrigo: el pronóstico anticipa lluvias y bajas temperaturas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 8 de junio cielos nubosos en algunas regiones del país, sin probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 20°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -3°C y máxima de 13°C.

Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -3°C y 16°C.

Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -5°C y 19°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa, con probabilidad de lluvias en Tarija. Las temperaturas se mantienen templadas, sin embargo, las temperaturas continúan en descenso.

Cochabamba tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 5°C y 28°C.

Sucre tendrá un día nuboso, alcanzando valores entre 6°C y 18°C.

Tarija tendrá lluvias y temperaturas que irán de los 10°C a los 21°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con probabilidad de lluvias y con una sensación térmica más cálida a pesar del descenso de temperaturas.

Santa Cruz tendrá lluvias y temperaturas entre 19°C y 25°C.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y una mínima de 20°C y una máxima de 31°C con alta probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá tormentas eléctricas, temperaturas entre 20°C y 31°C y con alta probabilidad de lluvias.

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