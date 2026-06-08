Paso a paso: así puedes revisar el estado de tu vuelo de BoA desde tu celular

La aerolínea difundió la información en medio de un contexto operativo que podría generar retrasos en algunas rutas nacionales e internacionales. Según la empresa estatal, los usuarios pueden acceder a la información de manera rápida desde sus teléfonos móviles.

"Verifica el estado de tu vuelo de forma rápida y sencilla. Escanea el código QR o ingresa al enlace y mantente informado en tiempo real", señala la publicación difundida por BoA.

¿Cómo consultar el estado de un vuelo?

Los pasajeros pueden escanear el código QR publicado por la aerolínea o ingresar directamente al portal habilitado para la consulta de itinerarios y operaciones.

La herramienta permite conocer si un vuelo mantiene su horario programado o registra algún cambio antes de acudir al aeropuerto.

BoA advierte posibles demoras

La recomendación surge después de que la aerolínea emitiera un comunicado en el que advierte que algunos vuelos podrían registrar retrasos debido a factores operativos.

BoA explicó que en las últimas semanas se incrementó el volumen de carga transportada, situación que demandó mayores tiempos en los procesos de estiba y desestiba de aeronaves.

A ello se suman condiciones operativas propias de la actividad aeronáutica y dificultades relacionadas con el abastecimiento de combustible en la ciudad de La Paz.

Recomiendan llegar con anticipación

Ante este escenario, la empresa pidió a los viajeros presentarse con suficiente anticipación en los aeropuertos para facilitar los controles y procedimientos previos al embarque.

La aerolínea aseguró que continúa trabajando para garantizar la seguridad y continuidad de sus operaciones, al tiempo que agradeció la comprensión de los pasajeros frente a las posibles demoras.

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