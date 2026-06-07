Esposas de policías exigen estado de excepción tras ataques en San Julián

La tensión en las zonas de conflicto civil ha alcanzado un punto crítico tras confirmarse graves ataques armados contra las fuerzas de seguridad en San Julián. Ante este escenario, la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, lanzó una dura advertencia al Ejecutivo exigiendo una respuesta contundente.

"No se puede hablar y negociar con terroristas, cuando existe toda esta gente que ha llegado de otros países", aseveró la portavoz de las familias.

Denuncias de infiltración extranjera y desprotección

Cárdenas enfatizó la vulnerabilidad de los uniformados e informó que ya se registran "cuatro policías con disparos de armas que vinieron de parte de la gente de San Julián". Asimismo, denunció que los efectivos están atados de manos debido a las restricciones operativas, ya que "ellos solamente pueden utilizar los gases, no pueden utilizar su arma de reglamento".

La organización de familiares lamentó que se humanice la violencia de los manifestantes mientras se ignora la integridad de quienes visten el uniforme.

"Detrás de ese uniforme hay un esposo, padre, hermano, hijo, señor presidente; son humanos nuestros esposos policías", recordó Cárdenas con vehemencia.

Por esta razón, la dirigencia advirtió que no tolerará más agresiones ni secuestros perpetrados por los sectores leales al expresidente Evo Morales.

La exigencia de un Estado de excepción

Para la representación de las familias policiales, la única salida viable para contener el caos y frenar un presunto intento de desestabilización es endurecer las medidas constitucionales. "Usted ya tiene que dictar el Estado de excepción para atrapar a estas personas de una vez, porque ya dije y lo repito cien mil veces, no son gente normal que está bloqueando", concluyó Cárdenas.

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