Luis Revilla: ‘El diálogo debe primar antes del estado de excepción’

Tras una extenuante sesión de más de 12 horas, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley de Estados de excepción con el objetivo primordial de viabilizar el desbloqueo de las carreteras del país. A pesar del avance legislativo, las autoridades subnacionales insisten en agotar las vías pacíficas antes de aplicar la fuerza constitucional en los puntos de conflicto.

Al respecto, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, enfatizó: “Nosotros vamos a seguir abogando por el diálogo. Está claro que se necesitaba una ley adecuada que regule los procedimientos del Estado de excepción. No necesariamente implica que en estas horas se va a dictar un estado de excepción. Nosotros creemos que hay que insistir con el diálogo y el estado de excepción tendrá que ser el último recurso para pacificar el país”.

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