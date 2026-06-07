Justicia dicta pena máxima contra autor de feminicidio en Santa Cruz

La Justicia sentenció a 30 años de prisión sin derecho a indulto a Denilson N.Z.G, de 23 años, tras hallarlo culpable del feminicidio de Xiomara Flores, una joven de 18 años que perdió la vida en abril de 2025 en un alojamiento de la ciudad de Santa Cruz.

La sentencia fue emitida por el Tribunal Primero de Sentencia, durante una audiencia realizada el viernes, más de un año después del crimen.

Tras la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio oral, el tribunal declaró culpable al acusado y determinó la pena máxima establecida para este delito.

Zalles Guamán cumplirá la pena máxima en el penal de Chonchocoro, al ser considerado de alta peligrosidad.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 15 de abril de 2025. La víctima mantenía una relación sentimental de aproximadamente dos meses con el ahora condenado.

Las pesquisas desarrolladas por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) permitieron establecer la responsabilidad del acusado en el crimen. Los investigadores también identificaron una serie de elementos que fueron incorporados como pruebas dentro del proceso judicial.

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