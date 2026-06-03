Alarma por la violencia: Bolivia registra 36 feminicidios en lo que va del año

La violencia contra las mujeres continúa dejando cifras alarmantes en Bolivia. El país alcanzó los 36 feminicidios en lo que va de 2026, luego de que el Ministerio Público iniciara una investigación por la muerte de una mujer de aproximadamente 40 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el barrio Tajibo Sur, en la zona del Plan Tres Mil de Santa Cruz de la Sierra.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que el caso es investigado como feminicidio y que se desplegaron las acciones necesarias para identificar a los responsables.

"Como Ministerio Público hemos iniciado una investigación exhaustiva por el delito de Feminicidio, a fin de identificar y aprehender a él o los responsables de este hecho. Se están colectando todos los elementos de convicción necesarios para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida esta joven y garantizar que este caso no quede en la impunidad", señaló la autoridad.

LA PAZ ENCABEZA LA LISTA

Con este nuevo caso, las estadísticas nacionales reflejan una preocupante realidad. La Paz se mantiene como el departamento con la mayor cantidad de feminicidios registrados en 2026.

Distribución de casos por departamento:

• La Paz: 14 casos

• Santa Cruz: 7 casos

• Cochabamba: 4 casos

• Oruro: 4 casos

• Chuquisaca: 2 casos

• Tarija: 2 casos

• Potosí: 2 casos

• Beni: 1 caso

• Pando: 0 casos

Las cifras muestran que más de la tercera parte de los feminicidios registrados este año ocurrieron en el departamento paceño.

UNA PROBLEMÁTICA QUE PERSISTE

Los datos reflejan que la violencia extrema contra las mujeres sigue siendo uno de los principales desafíos del país.

Durante 2025, Bolivia cerró la gestión con 81 feminicidios registrados por el Ministerio Público, una cifra que volvió a evidenciar la gravedad de esta problemática.

Ese año, los departamentos con más casos fueron:

• La Paz: 31 feminicidios

• Santa Cruz: 17

• Cochabamba: 13

• Potosí: 8

• Oruro: 6

• Tarija: 3

• Chuquisaca: 2

La mayor concentración de casos se registró en el eje central del país, donde también se concentra la mayor cantidad de población.

EXIGEN JUSTICIA Y ACCIONES

Mientras avanzan las investigaciones por el reciente caso en Santa Cruz, organizaciones sociales y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres continúan demandando acciones más efectivas para prevenir la violencia de género y garantizar una respuesta oportuna ante las denuncias.

Cada nuevo feminicidio no solo representa una cifra en las estadísticas, sino una vida truncada y una familia marcada por el dolor. La lucha contra la violencia hacia las mujeres sigue siendo una tarea pendiente que exige la atención de toda la sociedad.

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