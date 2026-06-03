Impactantes imágenes muestran cómo un delincuente burló un operativo policial y huyó por los techos

Una secuencia digna de una película quedó registrada por cámaras de seguridad y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Un delincuente que ingresó a robar a una fábrica de pastas en Lanús, Argentina, terminó protagonizando una increíble fuga pese a encontrarse rodeado por efectivos policiales.

Las impactantes imágenes muestran cómo el sospechoso permanecía oculto en los techos del establecimiento mientras varios patrulleros rodeaban la zona tras la activación de una alarma vecinal.

Todo ocurrió en la reconocida fábrica de pastas "Mr. Aurora", ubicada en la intersección de las calles Magallanes y San Martín.

LAS CÁMARAS CAPTARON TODO

Según se observa en los videos, el delincuente logró ingresar al inmueble durante la madrugada trepando por los techos.

Aunque intentó desactivar los sistemas de seguridad cortando el suministro eléctrico, las alarmas se activaron de inmediato y un sistema de humo comenzó a llenar las instalaciones, obligándolo a abandonar su escondite y refugiarse en la parte superior del edificio.

Mientras sus cómplices escapaban del lugar, él quedó atrapado en los techos, donde sería descubierto minutos después.

UN INSÓLITO CRUCE CON LA POLICÍA

Las imágenes registradas por cámaras municipales y privadas muestran el momento en que los policías finalmente localizan al sospechoso.

Lejos de entregarse, el delincuente comenzó a intercambiar gritos e insultos con los efectivos desde las alturas.

Los agentes le exigían que descendiera, mientras vecinos y trabajadores de una estación de servicio cercana señalaban constantemente el lugar donde se encontraba escondido.

La escena sorprendió a todos por la tranquilidad con la que el sospechoso permanecía sobre los techos mientras dialogaba con los uniformados.

LA FUGA QUE GENERA INDIGNACIÓN

Lo más llamativo ocurrió segundos después.

Aprovechando la falta de un cierre total del perímetro, el delincuente comenzó a desplazarse por los techos de las viviendas vecinas.

Las cámaras captaron cómo avanzaba de una propiedad a otra hasta desaparecer en la oscuridad, escapando del operativo policial que observaba desde abajo.

Las imágenes provocaron indignación entre los propietarios del negocio y los vecinos, quienes cuestionaron la demora en la llegada de los efectivos y la forma en que se desarrolló el procedimiento.

VIDEO VIRAL

La grabación comenzó a circular masivamente en redes sociales debido a lo insólito de la situación.

Muchos usuarios compararon la secuencia con una escena cinematográfica, mientras otros criticaron que el sospechoso lograra escapar pese a la presencia de varios patrulleros y agentes en el lugar.

Hasta el momento, el delincuente continúa prófugo y las autoridades trabajan para identificarlo y dar con su paradero

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