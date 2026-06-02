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Mujer cae en una alcantarilla tras pisar una tapa mal colocada en Río de Janeiro

La víctima sufrió heridas moderadas luego de que la cubierta cediera y se cerrara sobre ella. Vecinos y un repartidor que pasaba por el lugar ayudaron en su rescate.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

02/06/2026 11:40

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Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Brasil

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Una mujer resultó herida tras caer en una alcantarilla en Río de Janeiro, Brasil, luego de pisar una tapa que se encontraba mal colocada y que cedió repentinamente bajo su peso.

Según reportes locales, la estructura se cerró sobre ella durante la caída, provocándole un golpe en la cabeza y otras lesiones de consideración moderada.

El incidente ocurrió en una vía pública y fue presenciado por varias personas. Un repartidor que circulaba en motocicleta por el sector detuvo su marcha para auxiliar a la víctima y, junto a vecinos de la zona, logró ayudarla a salir.

El hecho volvió a generar preocupación sobre el estado de la infraestructura urbana y las condiciones de seguridad de las alcantarillas en espacios públicos.

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