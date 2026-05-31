Persecución y balacera interrumpen una maratón en Paraguay | VIDEO

Momentos de tensión se vivieron este domingo durante una maratón en la Costanera Sur de Asunción, en Paraguay, cuando una persecución policial irrumpió en el recorrido del evento deportivo.

Según las autoridades, José Gabriel Leguizamón Díaz, alias “La Vaca”, evadió un control de tránsito instalado por el cierre de vías para la carrera y huyó a gran velocidad, obligando a la intervención policial.

La persecución se extendió por varias calles de la capital paraguaya y, de acuerdo con la Policía, el conductor llegó a circular a unos 180 kilómetros por hora, poniendo en riesgo a corredores y espectadores.

El operativo culminó con un intercambio de disparos entre los ocupantes del vehículo y los agentes. En el automóvil viajaba también Guadalupe Yamile Simón Pérez, de 25 años, quien resultó herida de bala.

La mujer fue trasladada a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento. Las autoridades indicaron que el detenido posee antecedentes por robo y hurto agravado, además de una orden de captura internacional por el robo de un vehículo en Bolivia.

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