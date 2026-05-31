Los colombianos van a las urnas para votar por el sucesor del presidente Petro

Este domingo, los colombianos van a las urnas para elegir al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro. Para estas elecciones presidenciales se habilitaron para votar a 41.421.973 ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior.

Para estas elecciones la Registraduría adoptó el lema "Dale tu voto de confianza al proceso electoral", en respuesta a las dudas que el presidente Petro y miembros de su partido, el Pacto Histórico, han sembrado sobre la transparencia de las elecciones alegando que no hay garantías de que el escrutinio no será alterado.

Las elecciones en el exterior para 1,4 millones de ciudadanos se iniciaron el pasado lunes y, según la Registraduría, de los 40.007.312 colombianos habilitados para votar mañana en el país, 20,5 millones son mujeres y 19,4 millones, hombres.

A lo largo y ancho del país fueron instaladas 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, de cuya vigilancia y seguridad se ocuparán unos 248.000 miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía.

Once candidaturas en la disputa

De los trece candidatos que aparecen en el tarjetón electoral, solo once siguen en la carrera presidencial porque en las últimas semanas se retiraron el exministro Luis Gilberto Murillo y el exalcalde Carlos Caicedo, ambos de izquierda, para sumarse a la candidatura del senador Iván Cepeda, que lidera todas las encuestas de intención de voto.

Sus mayores rivales son el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que aparece en segundo puesto, y la senadora uribista Paloma Valencia, del partido de derecha Centro Democrático, que está en tercer lugar.

Salvo una sorpresa en la urnas, ninguno de ellos aparece en las encuestas con el caudal de votos suficiente para ganar en primera vuelta, para lo cual se necesita la mitad más uno de los votos en unas elecciones en las que la participación ronda el 54 %.

De confirmarse los pronósticos, será necesaria una segunda vuelta el próximo 21 de junio entre los dos más votados que, según las encuestas, serán el izquierdista Cepeda y el ultraderechista De la Espriella, cuya candidatura ha crecido de manera sostenida en las últimas semanas con un discurso populista.

EFE

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