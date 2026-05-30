Lujo sin límites: Fiscalía revela los gastos de la esposa de Sebastián Marset

La Fiscalía de Paraguay expuso los gastos de lujo, inversiones y movimientos financieros que fueron realizados por Gianina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marset, con recursos provenientes de actividades ilícitas de la organización criminal del uruguayo.

De acuerdo con la acusación fiscal de más de 300 páginas, García Troche habría mantenido un elevado nivel de vida que no guardaba relación con los ingresos que declaraba en Uruguay y Paraguay.

Entre los gastos identificados figuran compras en exclusivas tiendas de lujo como Carolina Herrera, la adquisición de un anillo de oro valuado en 30.000 dólares y el uso de una camioneta cuyo costo alcanzaba los 115.000 dólares.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido el 13 de marzo de 2026.

La investigación también detalla viajes internacionales a destinos como Punta Cana y Dubái, además de traslados en aeronaves vinculadas a la estructura criminal encabezada por Marset.

Según la Fiscalía, los desembolsos no se limitaron a artículos de lujo. También se utilizaron recursos para cubrir gastos familiares, remodelaciones de viviendas, trabajos de decoración, compra de electrodomésticos, acondicionamiento de instalaciones deportivas, decoraciones navideñas, celebraciones familiares y cumpleaños infantiles.

El fiscal Deny Yoon Pak sostiene que García Troche se benefició directamente de las ganancias obtenidas por el narcotráfico y participó en maniobras destinadas a introducir esos recursos en el sistema financiero formal.

La esposa del narco uruguayo Sebastián Marset, Gianina García Troche, se encuentra presa en Paraguay

Como parte de las pruebas, la acusación incorpora comunicaciones encriptadas atribuidas a Marset, quien se refería a ella con el alias de “Petit”.

Las investigaciones también señalan que la acusada intentó justificar su patrimonio mediante actividades empresariales y comerciales que, según la Fiscalía, no explican el volumen de recursos que manejaba.

Entre ellas figura una empresa unipersonal en Uruguay y una cuenta bancaria abierta en Paraguay, donde registró depósitos, transferencias y compras en ciudades como Estambul y Madrid.

Marset enviaba drogas a Europa y su esposa compraba inmuebles

La Fiscalía sostiene que fue accionista y presidenta de empresas utilizadas para canalizar dinero del narcotráfico y que participó en la compra de la estancia “23 de Abril”, ubicada en San Roque González de Santa Cruz. En esa propiedad se habría construido una residencia familiar, infraestructura ganadera para unas 2.000 cabezas de ganado, una pista de aterrizaje, un hangar y maquinaria agrícola.

García Troche permanece en prisión preventiva en Paraguay desde su detención en julio de 2024, mientras espera el inicio del juicio por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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