Repartidores y comunarios ayoreos aguardan audiencia cautelar tras graves incidentes

La madrugada de este sábado se transformó en un escenario de alta tensión en la Villa 1ro de Mayo, donde un operativo policial derivó en violentos enfrentamientos con repartidores autoconvocados. La intervención dejó como saldo más de 12 trabajadores de delivery arrestados y al menos 15 motocicletas secuestradas por las fuerzas del orden.

Los disturbios estallaron cuando el contingente policial frenó el avance de los conductores de moto, quienes pretendían ingresar por la fuerza a la comunidad ayorea en la zona de La Moliendita. Los repartidores justificaron la radical medida de presión argumentando que están cansados de los constantes robos que sufren presuntamente por parte de los residentes de dicho sector.

Futuro legal de los implicados

Actualmente, la Estación Policial Nro. 5 custodia a los detenidos de ambos bandos, incluyendo tanto a trabajadores de delivery como a miembros de la comunidad indígena. En las próximas horas, el Ministerio Público tomará las declaraciones informativas para determinar si los implicados formalmente quedan aprehendidos y son remitidos ante un juez cautelar.

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