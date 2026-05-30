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Ola de robos en Pacata: Vecinos denuncian a delincuentes armados que operan a bordo de un automóvil rojo

Los antisociales interceptan a los transeúntes a tempranas horas de la mañana y al caer la noche para despojarlos de sus pertenencias con armas punzocortantes. La zona se encuentra en alerta.

Milen Saavedra

29/05/2026 20:55

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Ola de robos en Pacata: Vecinos denuncian a delincuentes armados que operan a bordo de un automóvil rojo
Cochabamba, Bolivia

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Vecinos de la zona de Pacata se declararon en estado de emergencia y máxima alerta ante una serie de constantes hechos de inseguridad. Según denuncias de las propias víctimas, dos delincuentes armados a bordo de un vehículo de color rojo están sembrando el terror en el barrio, asaltando a peatones y dándose a la fuga con total impunidad.

Los afectados señalan que la frecuencia de estos delitos ha transformado la rutina del sector, obligando a los vivientes a extremar precauciones ante el temor de convertirse en las próximas víctimas.

El modus operandi: Sorpresa, armas y fuga rápida

De acuerdo con los reportes vecinales, los antisociales tienen horarios y perfiles de víctimas claramente identificados para cometer los ilícitos:

  • Horarios clave: Los asaltos se registran principalmente a tempranas horas de la mañana, cuando la gente sale a trabajar o estudiar, y al caer la noche, aprovechando la disminución de la luz natural y el tráfico peatonal.

  • Violencia: Los sujetos interceptan de forma violenta a los transeúntes y, bajo constantes amenazas con armas punzocortantes, los despojan rápidamente de celulares, billeteras y mochilas.

  • Uso del vehículo: El automóvil rojo es utilizado estratégicamente tanto para acorralar a las víctimas en plena vía pública como para garantizar una huida veloz una vez consolidado el robo.

Vecinos organizados difunden videos de seguridad

Ante la falta de patrullaje preventivo y la audacia con la que operan estos delincuentes, los vecinos organizados decidieron tomar cartas en el asunto. A través de redes sociales y grupos de mensajería, comenzaron a difundir imágenes y videos captados por cámaras de seguridad particulares.

En los metrajes se logra observar con claridad el vehículo rojo implicado, así como la manera en que los sujetos abordan a las personas. Con estas pruebas, los comunarios exigen a la Policía Boliviana y a las unidades de inteligencia que intervengan de inmediato de manera formal.

"Pedimos a la policía que identifique el motorizado, dé con el paradero de estos delincuentes y los detenga antes de que ocurra una desgracia mayor", manifestaron los representantes barriales de Pacata, quienes no descartan asumir medidas de presión o activar brigadas vecinales si las autoridades no atienden su llamado a la brevedad.

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