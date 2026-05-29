Determinan dejar sin efecto la orden de aprehensión de Mario Argollo

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer 2 de La Paz concedió la tutela de la acción de libertad presentada en favor de Mario Argollo de la Central Obrera Boliviana y Vicente Salazar ejecutivo de los Túpac Katari. Como consecuencia de esta decisión judicial, quedó sin efecto la orden de aprehensión que pesaba contra ambos dirigentes.

La resolución se da en medio de las movilizaciones protagonizadas por sectores sociales que exigían el levantamiento de las órdenes de aprehensión contra sus representantes, como condición para avanzar en el diálogo con el Gobierno.

Entre los sectores que hicieron este pedido se encuentran la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos, que en días anteriores demandaron garantías para la participación de sus dirigentes en las mesas de negociación.

La decisión judicial permite que Argollo y Salazar no sean aprehendidos en el marco de las órdenes que fueron emitidas dentro de los procesos abiertos por los hechos de violencia registrados durante las protestas.

Procesos vinculados a hechos de violencia

Los procesos contra Argollo y otros dirigentes están relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 18 de mayo en la ciudad de La Paz. Durante esa jornada se registraron saqueos a comercios, robos a lustrabotas y comerciantes ambulantes, además de daños a las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

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