Masiva asistencia marcó el Décimo Remate Bufalino “Oro Negro” en Santa Cruz

Con una destacada participación de productores, cabañeros y público en general, se realizó con éxito la décima versión del Gran Remate de Búfalos “Oro Negro” en instalaciones de Fercogan – Fexpocruz, en la zona de La Pampa de la Isla en Santa Cruz.

El evento reunió a una gran cantidad de asistentes vinculados al sector agropecuario, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del rubro bufalino en Bolivia. La jornada estuvo marcada por el interés de criadores, inversionistas, estudiantes y familias que llegaron para conocer de cerca el crecimiento de esta especie y su potencial productivo.

Representantes del sector destacaron la masiva presencia de cabañeros y calificaron el remate como un éxito, reflejo del avance sostenido que registra la crianza de búfalos en el país.

Actualmente, Bolivia cuenta con cerca de 60 mil ejemplares bufalinos, una cifra que evidencia la expansión de esta actividad pecuaria y el creciente interés por la genética y producción bubalina.

Durante la jornada también se resaltaron las múltiples bondades del búfalo, tanto por la calidad de su carne como por su producción lechera, utilizada en la elaboración de quesos, yogures y otros derivados que ganan cada vez más aceptación en el mercado.

Uno de los momentos más destacados del remate fue la presentación de dos cabañas nacionales habilitadas para la venta de semen bufalino, un avance importante para el fortalecimiento genético del sector, considerando que anteriormente este material reproductivo era importado.

Además del remate, los asistentes disfrutaron de degustaciones de productos derivados del búfalo, en una jornada que combinó negocios, promoción genética y exposición del potencial productivo de la especie.

Desde la organización señalaron que el éxito de esta décima versión confirma el crecimiento del sector bufalino en Bolivia y su proyección dentro de la ganadería nacional.

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