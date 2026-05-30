BoA supera el millón de kilos de carga transportada: Esto es todo lo que debes hacer para enviar alimento ante los bloqueos

En un lapso de 27 días, Boliviana de Aviación (BoA) superó el millón de kilos de carga transportada en un contexto marcado por el bloqueo de las principales rutas en el país, que hasta este 30 de mayo se encuentra con 93 puntos de bloqueos.

Ante la gran demanda para enviar alimentos, sobre todo para los departamentos de La Paz y Cochabamba, BoA ha implementado disposiciones de emergencia para todos sus pasajeros, permitiendo a cada viajero transportar un máximo de 2 termos, con un peso límite de hasta 32 kg cada uno.

Esta medida busca ordenar el flujo de equipaje en las cabinas y bodegas comerciales, que en las últimas semanas ha registrado un incremento histórico debido a la contingencia vial que afecta al país.

Para evitar el rechazo de los contenedores en los filtros de embarque, la aerolínea estatal ha dictado directrices estrictas sobre las características que deben cumplir estos envíos:

Embalaje hermético: Los termos y contenedores deben estar debidamente embalados con el fin de evitar derrames, filtraciones o daños colaterales a las cargas de otros pasajeros.

Los termos y contenedores deben estar debidamente embalados con el fin de evitar derrames, filtraciones o daños colaterales a las cargas de otros pasajeros. Envases de alta resistencia: Se recomienda de manera obligatoria utilizar envases resistentes y en buen estado que permitan una manipulación segura durante todo el proceso de estiba y traslado.

Contexto del desabastecimiento y el puente aéreo familiar

Estas nuevas reglas responden de manera directa a la crisis provocada por las movilizaciones y bloqueos de carreteras que asfixian la economía boliviana y estrangulan de forma particular a la ciudad de La Paz. Ante la escasez de productos básicos en los mercados occidentales, cientos de ciudadanos acuden diariamente al Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Santa Cruz, para enviar carne de res, pollo y otros perecederos a sus familiares, utilizando los vuelos comerciales como un cordón de auxilio alimentario.

Protocolo alternativo para envíos

Los cargamentos se aceptan en las terminales hasta dos horas antes de la salida del vuelo y se entregan una hora después del arribo. Cabe recordar que el transporte en los aviones se realiza a temperatura ambiente, por lo que sigue siendo responsabilidad exclusiva del cliente incluir sus propios geles refrigerantes para resguardar la cadena de frío de las carnes.

Puntos oficiales y prevención de estafas

Frente a la urgencia de la población, la aerolínea insta a canalizar todos los envíos únicamente a través de sus oficinas oficiales de carga para evitar caer en redes de estafas operadas por intermediarios falsos. En el eje troncal, los centros de recepción autorizados operan directamente en las secciones de carga del Aeropuerto Viru Viru (Santa Cruz), el Aeropuerto Internacional El Alto (La Paz) y en la Avenida Killman (ex terminal de Cochabamba). Para consultas sobre la recepción de perecederos y tarifas vigentes, se encuentran habilitadas las líneas del Contact Center (901-10-5010) y el canal de WhatsApp verificado (71730949).

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