COB: sectores comienzan a llegar; se aguarda el inicio del ampliado

El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana emitió una instructiva oficial para congregar a sus bases tras los últimos acontecimientos políticos y económicos del país. La máxima representación sindical dispuso que el Ampliado Nacional de Emergencia se desarrolle de forma inmediata para unificar criterios.

La cita de los trabajadores estaba programada para hoy a partir de las 14:00 horas. El punto de encuentro fijado por la dirigencia es el Complejo Fabril de la ciudad de El Alto, una infraestructura colindante a la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Actualmente están llegando algunos representantes además de representantes de la Asamblea permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

El llamado abarca a la totalidad de las organizaciones afiliadas, sectores no afiliados, comités departamentales, juntas vecinales y colectivos autoconvocados de las distintas provincias nacionales. El punto central de la agenda laboral se concentrará estrictamente en el análisis profundo de la coyuntura nacional actual. En este espacio debate se determinará si la organización sindical asiste o rechaza la convocatoria al diálogo con las autoridades del Estado.

Restricciones y estatuto orgánico

La dirigencia nacional impuso un riguroso control de ingreso para garantizar la legalidad de las determinaciones que emanen del encuentro alteño. Cada delegación asistente deberá presentar obligatoriamente su respectiva acreditación en hoja membretada y firmada por sus bases.

De la misma manera, el acceso físico estará limitado a un máximo de tres representantes por organización sindical acreditada. Los organizadores recordaron que se aplicará el artículo 20 del Estatuto Orgánico para sancionar las ausencias injustificadas a esta convocatoria de carácter vinculante.

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