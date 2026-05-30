Un emotivo acto de solidaridad se registró en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde una mujer decidió compartir gran parte de una encomienda de carne de pollo que había recibido con personas de escasos recursos que se encontraban en el lugar.

La escena fue captada por testigos y posteriormente difundida en redes sociales, donde rápidamente se viralizó por el noble gesto de la ciudadana. Mientras distribuía los pollos entre quienes consideraba que realmente los necesitaban, la mujer explicó las razones de su decisión.

“Estoy regalando a la gente que no tiene, a la de bajos recursos. A la gente pobre que no tiene qué comer”, expresó mientras entregaba los alimentos.

Durante el reparto, algunas personas se acercaron pensando que los productos estaban a la venta.

“¿A cuánto está el pollo?”, le preguntaban. Sin embargo, ella respondía con sencillez: “Estoy regalando”.

Según relataron testigos, la mujer había recibido una encomienda enviada desde el interior del país. No obstante, al observar a personas atravesando dificultades económicas y necesidades básicas en la terminal aérea, optó por compartir gran parte de lo recibido.

El gesto fue ampliamente destacado por usuarios de redes sociales, quienes resaltaron la solidaridad demostrada en un contexto marcado por las dificultades económicas y los efectos de los prolongados bloqueos que afectan a distintos sectores de la población.

Entre los comentarios publicados se leyeron mensajes de reconocimiento y agradecimiento. “Mil bendiciones señora, nadie hace eso que usted hizo”, escribió un usuario. Otros señalaron que acciones como esta reflejan una preocupación genuina por quienes más necesitan ayuda.

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