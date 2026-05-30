Vacunación contra influenza llega a adultos mayores en la Villa Primero de Mayo

En el marco de la campaña de prevención contra la influenza, el secretario de Desarrollo Humano y Salud del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, José Gutiérrez, informó que se viene desarrollando una jornada de vacunación gratuita, en el Distrito 7 de la Villa Primero de Mayo, con el objetivo de ampliar la cobertura de inmunización en la población.

La actividad está enfocada principalmente en adultos mayores, considerados uno de los grupos más vulnerables ante esta enfermedad respiratoria.

“Tenemos que aumentar nuestro porcentaje de cobertura de la vacunación contra la influenza. En días pasados hemos estado en las unidades educativas y esta vez toca otro grupo vulnerable muy importante que es el adulto mayor”, manifestó Gutiérrez.

Asimismo, la autoridad explicó que la vacunación está disponible de manera gratuita en los 70 centros de salud de primer nivel del municipio, a los que la población puede acudir directamente para recibir la dosis correspondiente.

“Ya está abierta para cualquier persona que quiera recibir. Se puede acercar a cualquiera de nuestros 70 centros de salud de primer nivel y van a recibir de forma gratuita la vacunación contra la influenza”, agregó.

En cuanto al stock disponible, se detalló que actualmente se cuenta con aproximadamente 80 mil dosis pediátricas y 170 mil dosis para adultos, lo que permite garantizar la continuidad de la campaña en distintos distritos.

Las autoridades municipales remarcaron la importancia de la prevención y la participación ciudadana para reducir los casos de influenza y proteger especialmente a los sectores más vulnerables.

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