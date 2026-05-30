“¡Abran paso al oxígeno!”: Ministerio de salud pide liberar vías para resolver emergencias médicas

El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia emitió un comunicado urgente a través de sus redes sociales para alertar sobre el desabastecimiento crítico de oxígeno medicinal y medicamentos esenciales en La Paz. Debido al cerco y aislamiento que sufre la urbe, múltiples hospitales del sistema público se encuentran operando al límite absoluto de sus capacidades.

Medidas paliativas insuficientes

Aunque la cartera de Estado ejecutó un operativo de emergencia para distribuir cilindros de oxígeno en los centros más afectados, las autoridades advirtieron que esta acción es temporal.

"El suministro mediante estos botellones no es sostenible debido a la alta demanda de pacientes en terapias intensivas y decenas de neonatos en incubadoras", detalló el Ministerio de Salud.

En este contexto, el Gobierno señaló que es imprescindible permitir el libre tránsito de cisternas con oxígeno medicinal, encargadas de reponer los tanques hospitalarios principales. Bajo la premisa de que la salud no tiene color político, el Ministerio enfatizó que ceder el paso a estos insumos representa un deber humanitario que protege a toda la población por igual.

Clamor por un corredor sanitario

Ante el riesgo inminente de perder vidas, las autoridades lanzaron un llamado a los manifestantes que mantienen los puntos de bloqueo en las carreteras. "Hacemos un llamado vehemente y urgente a la población en los puntos de bloqueo para permitir el tránsito inmediato de cisternas de oxígeno, camiones de medicamentos y ambulancias", sentenció el documento oficial.

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