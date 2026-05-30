Trabajadores de aseo urbano de La Paz inician paro indefinido

Los trabajadores de aseo urbano, junto a la federación y sindicato de residuos sólidos, iniciaron este lunes un paro de brazos caídos en protesta por el incumplimiento de pagos y la falta de combustible para sus labores. La medida afecta el servicio de recojo de basura en la ciudad.

“Como trabajadores de la sociedad urbana estamos exigiendo lo que es justo. Estamos reclamando el ajuste de precio que también ha sido decretado por el gobierno. Hoy decretamos el paro de brazos caídos”, señaló Marco Canqui, ejecutivo departamental.

Denuncia al alcalde y supervisores

La dirigencia hizo un llamado directo al alcalde de La Paz César Dockweiler, criticando la supervisión por parte de Siremo y la inacción ante la crisis laboral.

“Señor alcalde, hemos dado apoyo pleno, pero usted no ha tomado determinaciones claras. Llevamos dos meses insistiendo y vemos incapacidad para resolver la situación de los compañeros”, manifestó Canqui.

Impacto del paro

El paro de brazos caídos implica que desde esta noche no se realizará el recojo de basura en distintas zonas de la ciudad. Los trabajadores advirtieron que permanecerán en la medida de presión hasta que la autoridad edil atienda sus demandas.

“Lamentamos el accionar del alcalde, pero nuestra determinación es velar por la estabilidad laboral y el cumplimiento de lo que nos corresponde”, añadió la dirigencia

La protesta se registra mientras varios funcionarios públicos permanecen en el edificio Exsoboce, y se espera que las autoridades municipales realicen acercamientos para negociar la reanudación del servicio.

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