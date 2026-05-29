Tras dejar sin efecto orden de aprehensión, COB llama a un ampliado de emergencia

La Central Obrera Boliviana (COB) emitió una convocatoria oficial a un Ampliado Nacional de Emergencia, que se llevará a cabo este sábado 30 de mayo de 2026, a partir de las 14:00 en el Complejo Fabril junto a la UPEA, en la ciudad de El Alto.

El documento, firmado por el Comité Ejecutivo Nacional, instruye y convoca a todas las organizaciones afiliadas, no afiliadas y autoconvocadas, incluyendo a las 20 provincias Tupac Katari, Fejuves de El Alto y La Paz, transporte interprovincial, CONAMAC, magisterio urbano y rural, federaciones nacionales, COD’s y COR’s, además del pueblo en general, a participar del ampliado.

Agenda del ampliado

La convocatoria oficial establece un orden del día que incluye:

Control de asistencia

Lectura de correspondencia

Análisis de la coyuntura actual

Varios

Los asistentes deberán presentar su acreditación en mano por sus bases en hoja membretada, y solo se permitirá el ingreso de un máximo de tres personas por organización, según se detalla en el comunicado.

Esta convocatoria se da en medio de los 29 días de bloqueos en el departamento de La Paz que han generado desabastecimiento de alimentos y carburantes.

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