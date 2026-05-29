Gobierno asegura que diálogo con movimientos sociales sigue activo

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Jorge García Pinto, descartó cualquier tipo de empantanamiento en las negociaciones entre el Gobierno y los distintos sectores sociales.

“No está empantanado. nosotros tenemos que entender que el Gobierno está predispuesto al diálogo y ha estado esperando todos estos días”, afirmó el viceministro.

Posiciones diversas entre dirigentes

García señaló que existen dirigentes provinciales que buscan soluciones, mientras que otras posiciones son aisladas.

“Son posiciones aisladas, Debemos entender que la población quiere progreso, trabajo y una solución a este conflicto”, remarcó.

Orden de aprehensión bajo competencia judicial

Respecto a la situación de órdenes de aprehensión, el viceministro aclaró que su levantamiento no depende del Ejecutivo, sino del Ministerio Público.

“Hemos interpuesto la denuncia que ya está bajo conocimiento del Ministerio Público y tendrá que ser una autoridad judicial o un fiscal quien determine la situación jurídica”, explicó García.

El Gobierno mantiene la disposición al diálogo y enfatiza que la resolución de las denuncias y conflictos legales está en manos de las instancias judiciales correspondientes, mientras se continúa trabajando en la búsqueda de acuerdos con los movimientos sociales.

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