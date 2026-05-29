Crisis de desabastecimiento golpea a Cochabamba: Hasta un 30% de restaurantes cierra temporalmente por falta de insumos

Los mercados de la ciudad comienzan a registrar un alarmante desabastecimiento que ya se ha trasladado directamente al sector gastronómico. Desde la Asociación de Restaurantes de Cochabamba (Aserac) expresaron su profunda preocupación al revelar que entre el 25% y el 30% de los establecimientos afiliados han tenido que cerrar temporalmente algunas de sus sucursales debido a la falta absoluta de materia prima, principalmente carne.

Despensas vacías tras el Día de la Madre

La situación se ha tornado crítica en los últimos días. Según los representantes del sector, las celebraciones por el Día de la Madre obligaron a los negocios a agotar las últimas reservas que mantenían guardadas.

"Hemos tenido ya asociados que están cerrando algunas sucursales; restaurantes grandes que están cerrando por no encontrar carne, porque esa es su materia prima. (...) Hemos tenido que consumir nuestros productos que teníamos ya en despensa, entonces poco a poco tenemos escasez", alertó Gabriela Mora, representante de Aserac.

Actualmente, los restaurantes que aún permanecen abiertos operan a un 70% de su capacidad y las previsiones para los próximos días son desalentadoras, ya que las provisiones que quedan en los almacenes son mínimas.

Ventas en picada y clientes en modo ahorro

A la falta de insumos se suma otro factor alarmante: la drástica caída en las ventas. La crisis económica y el encarecimiento de los productos básicos han obligado a las familias cochabambinas a priorizar estrictamente sus gastos cotidianos.

La población evita gastar en salidas o comida preparada, limitándose a las necesidades más urgentes. Los platos en el menú resultan inalcanzables para muchos bolsillos debido al incremento de costos en origen. "La gente está austera, no quiere gastar, entonces está guardando (...) y además por los productos muy caros no hay como para darse un gusto hoy en día", añadió Mora.

El sector gastronómico, uno de los motores económicos y turísticos más importantes de la Llajta, espera soluciones prontas y oportunas por parte de las autoridades. Advierten que cada jornada que pasa sin respuestas, la situación se torna más insostenible y peligran cientos de fuentes de empleo.

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