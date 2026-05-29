Gobernación y Fiscalía firman acuerdo para fortalecer la capacitación de servidores públicos

La Gobernación de Santa Cruz y la Fiscalía General del Estado firmaron este viernes un convenio de cooperación interinstitucional destinado a fortalecer las capacidades de los servidores públicos vinculados al sistema de justicia en el departamento cruceño.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, explicó que el acuerdo permitirá desarrollar programas de formación y capacitación dirigidos a funcionarios de ambas instituciones mediante cursos, seminarios y talleres especializados.

“Vamos a elaborar actividades conjuntas en el ámbito de las capacitaciones a través de cursos, talleres y seminarios dirigidos a fiscales y profesionales de ambas instituciones”, señaló Mariaca.

Por su parte, el gobernador Juan Pablo Velasco, a tiempo de destacar este convenio, anunció que no solo beneficiará a servidores públicos de la Gobernación, sino que adelantó que promoverá otro tipo de iniciativas similares que vayan a proteger a grupos vulnerables de todo el departamento.

“Vamos a firmar más acuerdos y vamos a tener más iniciativas en conjunto porque tenemos que cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestras mujeres y a nuestros niños, y la única forma es ejerciendo este tipo de acuerdos”, manifestó la autoridad departamental.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las actividades de capacitación serán coordinadas entre la Secretaría Departamental de Justicia de la Gobernación y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

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