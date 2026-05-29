Albergue Peluchín ya puede alimentar a sus pequeños gracias a tu ayuda

La solidaridad ciudadana permitió abastecer nuevamente a un albergue que alberga a más de 148 perros, luego de varios días de preocupación por la falta de alimentos, en medio de la crisis que afecta el suministro de productos básicos en La Paz.

Gracias a las donaciones, responsables del refugio lograron adquirir verduras, carne, leche deslactosada para cachorros y atún para gatos, insumos esenciales para garantizar la alimentación de los animales rescatados.

“Muchísimas gracias a las personas que han ayudado. Hemos podido abastecernos de verdurita y algo de carne para nuestros perritos”, expresaron desde el albergue tras mostrar el refrigerador nuevamente abastecido.

Perritos de la Tejada Sorzano también necesitan tu ayuda

La ayuda también se extiende a las caseritas de la zona de la Tejada Sorzano, quienes alertaron que la crisis golpea la alimentación de 15 perros callejeros que diariamente reciben alimento en los puestos de comida.

Pamela, una de las comerciantes, explicó que el alza de precios y la escasez de pollo, menudencias y verduras impide sostener la alimentación habitual de los animales.

Las comerciantes hicieron un llamado a la población para colaborar con croquetas, arroz, pollo, huesos o cualquier aporte destinado a los perros que permanecen en el sector.

“No podemos dejarlos sin comer. Ellos también están sufriendo esta situación”, señalaron.

Los donativos pueden ser entregados en los puestos 7 y 8 de la Tejada Sorzano, donde las caseritas continúan asistiendo a los animales pese a las dificultades derivadas del conflicto y el desabastecimiento.

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