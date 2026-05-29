Pasajes en surubí llegan hasta Bs 500 por bloqueos en carreteras de Cochabamba

En medio de los bloqueos de carreteras y pese a las instrucciones de sus federaciones, algunos vehículos tipo surubí realizan viajes de forma irregular desde la avenida Ayacucho, en Cochabamba, hacia el occidente y el sur del país, utilizando rutas alternas.

En el lugar, varios usuarios llegan con sus pertenencias para consultar por la salida de vehículos, mientras otros esperan abordar alguna unidad disponible. Sin embargo, la oferta es limitada debido a que pocos conductores están prestando el servicio por los riesgos.

“Va a llegar dentro de una hora, estoy esperando”, comentan algunos pasajeros que aguardan la salida de los vehículos.

De acuerdo con los pasajeros, el costo del pasaje se ha incrementado y alcanza aproximadamente los 500 bolivianos por persona, dependiendo del destino. El viaje, que normalmente dura cerca de 13 horas, ahora puede extenderse debido al aumento de puntos de bloqueo en el departamento de Cochabamba.

Pese a las restricciones, los surubíes se han convertido en una de las pocas alternativas de transporte para quienes necesitan llegar al occidente y sur del país, aunque en condiciones limitadas y por rutas no habituales.

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