Cochabamba: baja llegada de ganado pone en riesgo el abastecimiento de carne en mercados

Los corrales del Matadero Municipal de Cochabamba lucen casi vacíos. La falta de ingreso de ganado en pie desde el oriente del país, principalmente desde Santa Cruz, comenzó a sentirse con fuerza en el principal centro de faenado de la ciudad y genera preocupación entre los matarifes y comercializadores.

El panorama refleja el impacto directo de los bloqueos en las carreteras, que impiden el traslado normal del ganado hacia Cochabamba. Actualmente, solo llegan algunas pocas cabezas de ganado provenientes de zonas cercanas del departamento, principalmente del sector lechero, pero los trabajadores advierten que esta cantidad no será suficiente por mucho tiempo.

Los matarifes señalaron que la situación se agrava con el paso de los días y esperan una pronta solución por parte de las autoridades para restablecer el tránsito en las rutas y garantizar el abastecimiento.

El desabastecimiento ya comenzó a tener efectos en el precio de la carne de res. Comercializadores reportaron que el kilo gancho subió entre 4 y 5 bolivianos, incremento que podría trasladarse al consumidor final en los mercados de Cochabamba.

Además del alza de precios, el sector advierte un riesgo latente de desabastecimiento si continúan las restricciones en el transporte de ganado desde el oriente, principal proveedor de carne para la región.

El escenario en el Matadero Municipal se suma a la lista de sectores afectados por los bloqueos, que también golpean al transporte, comercio y producción en distintas regiones del país.

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