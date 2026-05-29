Persisten filas por combustible tras agotarse gasolina en surtidores paceños

El desabastecimiento de combustible persiste en la ciudad de La Paz, donde largas filas de vehículos continúan registrándose en diferentes estaciones de servicio, luego de que varios surtidores agotaran sus reservas de gasolina durante la jornada.

En la avenida Montes, conductores de transporte público y vehículos particulares permanecieron a la espera de carburante, pese a que el combustible se terminó hace algunos minutos en la estación de servicio del sector.

“Hace algunos minutos se terminó el combustible y continúan las largas filas de vehículos buscando cargar carburante”, se reportó desde el lugar.

Una situación similar se registra en el surtidor Uruguay, ubicado en la calle del mismo nombre, además de otros puntos de la ciudad donde los conductores expresan su preocupación por la falta de abastecimiento.

La escasez mantiene en incertidumbre a los choferes, quienes advierten que la falta de gasolina continúa afectando sus operaciones y profundiza la crisis del transporte paceño.

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