Carne escasea y precios se disparan en el mercado Rodríguez de La Paz

La escasez de carne y el incremento de precios golpean el bolsillo de las familias paceñas en el mercado Rodríguez, donde comerciantes reportan poca oferta de productos y compradores optan por reemplazar proteínas ante el encarecimiento de alimentos básicos.

Durante un recorrido por el centro de abasto se evidenció que solo hay disponibilidad reducida de carne de res y cerdo, mientras que el pollo y los huevos, considerados alternativas más accesibles, prácticamente están ausentes.

Precios actualizados

Los precios registran un fuerte incremento. El kilo de hueso se comercializa entre Bs 20 y Bs 25, la costilla llega a Bs 70, la carne molida a Bs 80, mientras que la pulpa oscila entre Bs 120 y hasta Bs 160, dependiendo del corte.

Comerciantes señalaron que gran parte de la carne disponible está llegando desde Santa Cruz, aunque en volúmenes insuficientes para cubrir la demanda.

La poca afluencia de compradores también refleja el impacto de la crisis. Muchos hogares han comenzado a modificar su alimentación.

“Hay que comer otras cosas”, señaló un comprador, quien explicó que en su hogar ahora predominan las verduras ante la imposibilidad de adquirir carne.

La situación se agrava a puertas del fin de semana, cuando tradicionalmente aumenta la demanda de estos productos, mientras crece la preocupación por el impacto del alza en la canasta familiar paceña.

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