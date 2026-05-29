Activan plan de emergencia por falta de oxígeno en hospitales de La Paz

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), junto a distintas entidades gestoras, activó un plan de emergencia ante las afectaciones provocadas por los bloqueos, que ya generan escasez de alimentos, medicamentos e insumos médicos en los centros hospitalarios.

“No se cuenta con insumos, no se cuenta con alimentos como carne de vaca, pollo, no hay huevo y tenemos pacientes internados que se están quedando sin oxígeno”, alertó el director ejecutivo de la ASUSS, Pedro Luis Flores, al confirmar que la Caja Nacional de Salud cuenta con reservas del insumo únicamente hasta el domingo.

Reprogramación de cirugías

La situación obligará a reprogramar cirugías y procedimientos médicos para priorizar únicamente casos de emergencia. Desde ASUSS estiman que entre 300 mil y 500 mil personas podrían verse afectadas si persiste el desabastecimiento.

Además, señalaron que desde la próxima semana el sistema de salud tendrá que racionar el uso del oxígeno, lo que significa menos cobertura para la atención en salud de la población en general.

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