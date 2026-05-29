TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Salud

Activan plan de emergencia por falta de oxígeno en hospitales de La Paz

Ante el riesgo de desabastecimiento, las autoridades anunciaron que podrían reprogramarse cirugías y procedimientos médicos para priorizar la atención de emergencias y pacientes críticos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

29/05/2026 13:58

Agregar Reduno en
Foto: La Seguridad Social plantea medidas de emergencia ante escasez de oxígeno en hospitales. Red Uno.
La Paz

Escuchar esta nota

La Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), junto a distintas entidades gestoras, activó un plan de emergencia ante las afectaciones provocadas por los bloqueos, que ya generan escasez de alimentos, medicamentos e insumos médicos en los centros hospitalarios.

No se cuenta con insumos, no se cuenta con alimentos como carne de vaca, pollo, no hay huevo y tenemos pacientes internados que se están quedando sin oxígeno”, alertó el director ejecutivo de la ASUSS, Pedro Luis Flores, al confirmar que la Caja Nacional de Salud cuenta con reservas del insumo únicamente hasta el domingo.

Reprogramación de cirugías

La situación obligará a reprogramar cirugías y procedimientos médicos para priorizar únicamente casos de emergencia. Desde ASUSS estiman que entre 300 mil y 500 mil personas podrían verse afectadas si persiste el desabastecimiento.

Además, señalaron que desde la próxima semana el sistema de salud tendrá que racionar el uso del oxígeno, lo que significa menos cobertura para la atención en salud de la población en general.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD